Canoa si rovescia alle Gole del Nera, paura per i canoisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono rimasti a lungo appesi alla vegetazione, in attesa dei Vigili del Fuoco di Terni: due canoisti hanno improvvidamente voluto percorrere le bellissime Gole del Nera sotto Narni a bordo di una canoa. Che si è però rovesciata. I due sportivi hanno avuto difficoltà a risalire il bordo del fiume Nera, piena di opere edili; il fiume da quelle parti è al massimo della sua portata. I Vigili del fuoco sono dovuti intervenire con una canoa da rafting, calata in acqua per raggiungere i due sfortunati. C’è anche da dire che v’è stata la necessità di capire da parte dei Vigili se la richiesta di soccorso fosse stata davvero reale o un’azione da parte di qualche buontempone. La paura è stata tanta anche perchè quel tratto di fiume è pieno di centrali idroelettriche, sino alla confluenza col Tevere ve ne sono tre, che sono messe in assoluta sicurezza ma fanno paura a tutti per la corrente del fiume che genera e che può mettere in difficoltà qualsiasi imbarcazione. Poi anche i “fuoriservizio” delle centrali possono causare delle onde anomale al punto che è vietato fare il bagno e calarsi nell’alveo del fiume Nera. E’ la prima volta che un simile incidente capita e questo dà anche l’idea dell’appeal che sta avendo le Gole del Nera.