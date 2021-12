Utilizzare la piastra logistica di Maratta per risolvere il caso tamponi. E' quanto è emerso oggi nel corso del Consiglio comunale di Terni. La proposta è stata fatta dal sindaco Leonardo Latini al direttore della Usl Umbria 2 Massimo De Fino. «Ho proposto a De Fino di utilizzare la piastra logistica per smaltire i tamponi che si fanno in via Bramante», ha detto il sindaco Latini. La piastra logistica, in parte, viene già utilizzata per quello che riguarda il punto tamponi di Narni (drive through), ma lo spazio a disposizione consentirebbe di allargare anche alla popolazione di Terni che oggi utilizza il drive through di via Bramante. Più complicato invece potenziare i test antigenici che attualmente si fanno nelle farmacie comunali, come proposto dalla consigliera comunale del Misto, Doriana Musacchi. «Attualmente sono due i punti dove le farmacie comunali svolgono test antigenici, il potenziamento del servizi deve però tenere conto del personale e dello spazio a disposizione. Di tre infermieri attualmente a disposizione, una è in maternità», ha spiegato il sindaco Latini.

