Svolta all’Alessi: Paladino a Foligno San Paolo, battaglia per 2 aule in più

PERUGIA - Svolta all’Alessi. La dirigente Laura Carmen Paladino dall’1 settembre sarà preside all’Istituto Comprensivo Foligno 3, libero per il mutamento di sede ottenuto da Simona Lazzari che va all’Itt Da Vinci Foligno. Il conferimento dell’incarico è stato decretato dall’Ufficio scolastico regionale dopo uno scambio di note con la preside interessata che ha evidentemente scelto questo nuovo incarico. Antonella Iunti, dirigente dell’Usr, ha risolto un caso delicatissimo. E ora chi guiderà lo scientifico, da mesi al centro di una polemica portata avanti da studenti, personale della scuola e genitori? L’Alessi diventa sede disponibile con altre 7 scuole per operazioni di mobilità. Tra poco ci saranno le nomine per lo scorrimento della graduatoria nazionale degli idonei dell’ultimo concorso. Ma non è da escludere che nessuno scelga la scuola e si vada avanti in reggenza, attualmente affidata a Silvio Improta.Nasce un braccio di ferro sul delicato capitolo degli spazi per garantire lezioni in sicurezza nell’imminente nuovo anno scolastico. Un’ordinanza del Comune, la 917 area Servizi finanziati firmata dal vicesindaco Gianluca Tuteri, racconta una schermaglia con l’associazione di Cultura ed educazione musicale Sant’Anna. L’ordinanza è stata scritta per ottenere «il rilascio di due aule al piano terra dell’edificio di viale Roma, detenute senza titolo da detta associazione, entro 10 giorni». L’atto racconta nel dettaglio la situazione. Al San Paolo (Ic 4) servono più aule e due sono state individuate come idonee. Si tratta di locali, al piano terra del complesso «di proprietà dell’Istituto di Formazione Culturale Sant’Anna, locati insieme a numerosi altri, al Comune per scopi precipuamente scolastici con contratto con scadenza al 31/12/2021, e dall’ente sublocati all’Associazione di Cultura ed educazione musicale Sant’Anna con titolo ormai da tempo colpito da scadenza; circostanza, quest’ultima, sulla quale è pendente un contenzioso giudiziale avanti al Tribunale civile di Perugia tra sublocatore e sublocatario». L’ordinanza è stata emessa dopo che, riporta l’atto, il Comune ha chiesto la riconsegna delle aule entro il 17 agosto, senza ottenere riscontro nemmeno a seguito di formale notifica. Come finirà?Intanto interviene sul caso del Tribunale all’auditorium Capitini Francesco Zuccherini, consigliere comunale Pd. Parla di «scelta non opportuna» e chiede l’intervento del Comune.