Suoni Controvento porta nel borgo verde di Stroncone "Pagine vere"

TERNI – “Pagine Vere “- Michela Lombardi in trio con Giovanni Ceccarelli e Luca Falomi – in scena alle ore 21 di sabato 26 in piazza della Libertà a Stroncone. Un appuntamento che chiude il mese di agosto del festival itinerante di arti performative Suoni Controvento, promosso da Aucma con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Umbria, Sviluppumbria, Fondazione Perugia e Fondazione Carit.

"Pagine Vere" nasce dalla pluriennale collaborazione tra il pianista e compositore Giovanni Ceccarelli e la cantante e autrice Michela Lombardi.

I due artisti lavorano da anni insieme, con l’obiettivo di dare una nuova forma alle composizioni del pianista, grazie ai testi della cantante. Michela Lombardi è un’interprete raffinata e di rara sensibilità, con illustri collaborazioni in veste di vocalist e di autrice, come quelle con Phil Woods e Kenny Wheeler. Giovanni Ceccarelli ha all’attivo quattordici album a proprio nome e ha ottenuto una nomination ai Latin Grammy Awards. Nel 2017 in studio di registrazione, Giovanni conosce e collabora per la prima volta con il chitarrista Luca Falomi, artista che mette la sua spiccata sensibilità sempre al servizio della musica.

Il repertorio si avvale di testi scritti anche da Max De Tomassi, Stéphane Casalta, André Carvalho e Ciara Arnette in lingua italiana, inglese, francese, portoghese e corsa. La musica è realizzata principalmente con strumenti acustici – la voce, il pianoforte, la chitarra classica, acustica e a 12 corde – ai quali si aggiungono le sonorità del piano Rhodes e delle chitarre semi-acustica ed elettrica. Alla registrazione dell’album partecipano, in qualità di artisti ospiti, Ferruccio Spinetti e Petra Magoni del duo Musica Nuda, il poli-strumentista e produttore brasiliano Dadi ed il cantautore corso Stéphane Casalta.