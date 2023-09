Venerdì 22 Settembre 2023, 08:15

La prof d'italiano di un liceo di Perugia si è ritrovata, a sua insaputa, le foto sul sito di incontri Badoo. Qualcuno - un 47enne, avrebbero scoperto le indagini - le aveva pubblicato impossessandosi di alcune immagini che l'insegnante aveva caricato sul proprio profilo Facebook. I fatti risalgono al 2020, ora l'uomo è sotto processo davanti al giudice Sonia Grassi del tribunale del capoluogo umbro con l'accusa di sostituzione di persona. La prof si è dunque ritrovata sul social Badoo con il nickname di «Lucia 40». Ad accorgersene è stato un suo amico che le ha subito segnalato il fatto. Il pm Annamaria Greco parla di «danno all’immagine della professoressa» che quando ha presentato denuncia alla polizia postale non sapeva chi avesse creato quel profilo: gli accertamenti informatici hanno portato gli investigatori all’individuazione del presunto responsabile, un uomo che adesso vive all’estero. La persona offesa sostiene di averlo conosciuto ai tempi dell’università ma di non aver avuto più rapporti con lui da anni. È scritto nella denuncia della donna (assistita dall’avvocato Ermes Farinazzo): «Le foto contenute nel profilo Badoo provengono dalla mia pagina Facebook, qualcuno deve averle copiate per fini personali. La persona che utilizza le mie foto rappresenta di chiamarsi Lucia, di avere 40 anni e di risiedere a Perugia». E ancora: per quanto il nickname utilizzato non corrisponda al nome della prof «è evidente - sostiene la donna - come i dati indicati potrebbero insinuare il dubbio in un possibile utilizzatore del social network per incontri Badoo che la persona con tale profilo sia io, che sono felicemente sposata e lavoro come seria professoressa a scuola».