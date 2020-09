Terni, il premio San Valentino a Stefano Lupi: «Lo dedico a tutti gli imprenditori che stanno cercando di ripartire»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Voglio condividere questo premio con tutti gli operatori che in questa fase sono stati particolarmente colpiti dalla crisi legata alla pandemia». Stefano Lupi, presidente di Confcommercio, dedica il premio San Valentino Un gesto d'amore 2020 agli imprenditori che stanno cercando di ripartire. Premiato per l'impegno mostrato a favore del territorio, Lupi ha ritirato il premio sabato sera in occasione dello spettacolo Madre Terra di Chiara Napolini andato in scena al teatro Romano di Carsulae.«È una soddisfazione personale che arriva dopo tanti anni di lavoro per questo territorio, dal sport al sociale, fino al commercio», commenta Lupi. Presidente di Confcommercio, ed ex delegato Coni per Terni, Lupi si è sentito particolarmente onorato di ricevere il premio San Valentino Un gesto d'amore 2020. «un onore per me essere stato premiato insieme a personalità come Padre Enzo Fortunato del Sacro Convento di Assisi e lo scrittore Giancarlo Trapanese, ma anche eccellenze come l'Istituto musicale Giulio Briccialdi di Terni», aggiunge Lupi. «Riceverlo a Terni, nella propria città, da' soddisfazione ed ulteriore responsabilità. Lo condivido con tutta la Confcommercio dell'Umbria e di Terni, impegnati con me nel sostegno alle imprese del territorio, per la tutela del lavoro e delle nostre famiglie», aggiunge Lupi.La consegna del premio era stata programmata per la fine di febbraio, ma l'esplosione della pandemia ha obbligato gli organizzatori a congelare l'evento.«Un sincero ringraziamento - conclude Lupi - al Comune di Terni nella persona del vicesindaco Andrea Giuli e del sindaco di Sangemini Luciano Clementella. Perfetta la direzione artistica di Folco Napolini e la regia dello spettacolo Madre Terra di Chiara Napolini.