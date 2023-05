Terni, Stefano Bandecchi proclamato sindaco: il suo primo discorso

Mercoledì 31 Maggio 2023, 14:15

Stefano Bandecchi inizia il suo mandato da sindaco di Terni. La proclamazione è avvenuta questa mattina a Palazzo Spada. Nel primo discorso con la fascia tricolore, dà subito le coordinate di quella che sarà la sua azione politico-amministrativa. "Dobbiamo far diventare le parole spese in campagna elettorale, fatti concreti - ha detto nella sala consiliare - Dobbiamo essere seri consapevoli che i passaggi saranno difficili e complessi. A noi è stato dato l'onere e l'onore di dare ai ternani ciò che abbiamo promesso in campagna elettorale e ciò che ci hanno chiesto. Terni diventerà un vero laboratorio per l'Italia giusta, per l'Italia bella. Ed è bello che questa cosa nasca qui, in una città che ha già dato molto all'Italia e continuerà a darlo attraverso un'azione politica giusta, equilibrata, di dialogo ma fattiva". Il sindaco Bandecchi ha sottolineato che: ''sarà importante mantenere l'atteggiamento di umiltà e di servizio nei confronti di chi ci ha eletto e di chi ha avuto il dubbio e non si è presentato alle urne".