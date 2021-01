Orvieto, dal 18 gennaio fuori servizio l'ascensore interno della stazione

L’ascensore all’interno della Stazione Ferroviaria di Orvieto sarà fuori servizio da lunedì 18 gennaio per la sostituzione dell’impianto. Lo comunica la Direzione Produzione Fabbricati Viaggiatori e Servizi di Rfi / Rete Ferroviaria Italiana. "L’impianto ascensore situato all’interno del fabbricato viaggiatori della stazione ferroviaria di Orvieto - spiegano da Rfi - verrà messo fuori servizio per procedere alla sua sostituzione con un nuovo ascensore elettromeccanico di tipo Mrl (Machine Room Less). La dismissione dell’elevatore utilizzato per l’abbattimento delle barriere architettoniche tra il sottopassaggio pedonale e il piano stradale del primo marciapiede di stazione antistante il fabbricato è stata decisa da Rfi a seguito dell’approssimarsi della scadenza della vita tecnica dello stesso."

Ultimo aggiornamento: 18:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA