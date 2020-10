Squarta, appello all'Umbria: «Politica e istituzioni uniscano le forze per affrontare l'emergenza»

PERUGIA «Unire le forze e impegnarsi verso un unico grande obiettivo, contrastare e arginare la diffusione del virus», è l'appello del presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Marco Squarta (FdI). «Tutte le forze politiche, a ogni livello, dai consigli comunali a quello regionale, le parti sociali e i sindacati - afferma - devono unirsi in questa difficilissima battaglia nell'ambito di un confronto costruttivo. Considerato il momento storico straordinariamente difficile che stiamo vivendo a causa della pandemia da Covid-19, dal punto di vista sanitario, ma anche legato alla forte tensione sociale, è fondamentale il contributo di tutti, ognuno con le proprie specificità, per fare squadra e pensare di uscire da questo drammatico momento».

«Tutti - sostiene Squarta - dobbiamo essere consapevoli che il disagio sociale c'è e va ascoltato. La coesione sociale è fondamentale in questo momento. Purtroppo ci sono migliaia di imprese, da ristoranti, bar e pubblici esercizi a chi lavora con le fiere, ai gestori di palestre, piscine, impianti sportivi, sale gioco, liberi professionisti e tante imprese di diversi settori che rischiano la chiusura definitiva facendo perdere migliaia di posti di lavoro. Oggi più che mai - conclude il presidente dell'Assemblea - serve unità per salvare la scuola, il lavoro e la sanità».

