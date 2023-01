Domenica 22 Gennaio 2023, 08:56

Il colpo di fucile lo ha raggiunto alla testa, senza purtroppo lasciargli scampo. Si è consumata in pochi istanti, ieri mattina, durante una battuta di caccia, l’ennesima tragedia che colpisce l’Umbria. A perdere la vita è stato Daniele Tardocchi, 45 anni, ispettore di polizia in servizio nella sezione anticrimine del commissariato di Spoleto. Tardocchi, insieme ad alcuni amici, si è recato di buon mattino sulle colline dell’Alta Valle del Marroggia, non lontano da casa, per una battuta di caccia alle beccacce. Un luogo raggiungibile attraverso sentieri particolarmente impervi, è stato riferito da alcuni conoscenti. Proprio lungo il percorso, nella zona di Balduini, è avvenuto l’incidente dall’epilogo mortale. Tardocchi, a quanto pare, stava percorrendo il sentiero e aveva il fucile a tracolla. Non è ben chiaro se il 45enne abbia perso l’equilibrio e sia caduto tra gli anfratti o se l’arma abbia urtato il ramo di una pianta. Fatto sta che dal fucile è partito il colpo che l’ha raggiunto alla testa. Capita la portata della tragedia, gli amici hanno subito dato l’allarme. Immediati sono scattati i soccorsi, che hanno raggiunto la zona anche a bordo di un elicottero, ma purtroppo per il giovane ispettore di polizia ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Sul posto, insieme a 118, vigili del fuoco e Soccorso alpino e speleologico, sono giunti anche i colleghi del commissariato e della Squadra mobile di Perugia che, con comprensibile dolore, hanno avviato tutti gli accertamenti del caso. Le prime ipotesi investigative, suffragate a quanto pare anche dal racconto dei testimoni, lascerebbero presupporre che la sicura del fucile non fosse attiva o, forse, non funzionante.

L’arma, come avviene in questi casi, è stata sequestrata e verrà sottoposta a specifici accertamenti tecnici. Tardocchi viene descritto come un grande appassionato di caccia e un profondo conoscitore di armi. «I primi elementi – si legge nella nota della Questura – inducono a ritenere che l’evento sia riconducibile a un fatto accidentale». Sull’accaduto, ovviamente, la Procura della Repubblica di Spoleto ha aperto un fascicolo. La salma dello sfortunato ispettore è a disposizione dell’autorità giudiziaria e nelle prossime ore verrà eseguita l’autopsia. La notizia della morte di Daniele Tardocchi ha sconvolto l’intera comunità spoletina, dove il 45enne – insieme alla sua famiglia - era molto conosciuto e benvoluto. Viveva a Baiano, a una manciata di chilometri dal luogo dell’incidente, insieme alla moglie e al figlioletto, di appena tre anni. Quello costato la vita all’ispettore di polizia è il terzo grave incidente di caccia registrato in Umbria negli ultimi dieci giorni, il secondo mortale. L’11 gennaio scorso, infatti, sui monti del Subasio si è consumata la tragedia costata la vita al 24enne di Assisi Davide Piampiano. Il giovane, molto conosciuto, era impegnato in una battuta di caccia, quando è stato raggiunto dal colpo di fucile che lo ha ucciso. In questo caso la dinamica è ancora tutta da accertare. La Procura di Perugia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e le prime risultanze dell’autopsia hanno spinto gli inquirenti ad approfondire ulteriormente il caso, che presenta ancora alcune zone d’ombra. Anche la morte di Davide ha sconvolto un’intera comunità, che si è stretta alla famiglia, colpita da un dolore troppo grande da sopportare. Proprio i familiari, nelle ultime ore, hanno rivolto un commosso ringraziamento alle tantissime persone che hanno manifestato il proprio affetto per il 24enne, come dimostrato dalla folla di gente che ha partecipato all’ultimo saluto.