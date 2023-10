Sabato 28 Ottobre 2023, 09:04

Scomparsa del gatto di Nino Frassica, l'attore raddoppia la ricompensa: «Siamo disposti a dare 10mila euro a chi ci riporterà Hiro», ha detto in un disperato appello affidato ai social. Nella vicenda del Sacro di Birmania svanito sui tetti del centro storico il 26 settembre scorso, i sospetti aleggiati negli ultimi giorni lasciano spazio a quella che per la famiglia è ormai una convinzione. Nino Frassica non ha dubbi: «Hiro è trattenuto in una casa di Piazza Campello, a Spoleto. Abbiamo fatto di tutto per farcelo ridare, ma a questo punto confidiamo nel fatto che una volta tornati a Roma possano rilasciarlo». Sulla sparizione del gatto, come ha confermato ieri al Messaggero Barbara Exignotis, moglie dell'attore, non è mai stata formalizzata alcuna denuncia: «Non servirebbe - sostiene - perché noi sappiamo benissimo dove si trova, abbiamo le prove». La convinzione è che l'animale sia trattenuto da una coppia di anziani, nella centralissima Piazza Campello, a pochi passi dal Duomo e dal Comune. Exignotis dice di più: «I cani molecolari lo localizzano proprio lì, dove peraltro nei giorni scorsi ho riconosciuto i peli di Hiro, che per noi è uno di famiglia». Una vicenda spiacevole, che per i familiari di Frassica si sta traducendo in un'esperienza di rottura con la città in cui da anni è ambientata la fiction: «Sono dieci anni - dicono Barbara Exignotis e la figlia Valentina - che veniamo qua e ci siamo sempre trovate bene. La città è bellissima, ma non possiamo dire lo stesso di molte delle persone che abbiamo incontrato in questa brutta esperienza». Le accuse sono pesanti, le stesse che madre e figlia hanno più volte ripetuto sui social. «Ci sono anche persone perbene - dice la signora Frassica - e anzi vorrei rivolgere un ringraziamento pubblico alle forze dell'ordine e al Comune: ci sono stati molto vicini, sono stati gentilissimi, li ringraziamo». Oggi, del resto, è fissata la partenza della troupe, che ha finito di girare don Matteo a Spoleto: «Se tornerò qui? Non credo proprio - dice Barbara - verrà eventualmente Nino se sarà necessario per il suo lavoro, ma non credo che lo accompagnerò ancora». La famiglia, tuttavia, resterà in contatto con la città, sperando che il gatto venga ritrovato: «Abbiamo alcune persone di fiducia, con cui rimarremo in contatto», spiega la moglie. Per cercare Hiro, in questo mese abbondante, sono arrivati anche cani molecolari e droni dotati di termocamere, che consentono di rilevare la presenza di animali. Ma dopo i segnali dei primi giorni, di Hiro si sono perse le tracce. Fino all'ultima rivelazione: «Ormai non abbiamo dubbi che si trovi proprio lì dentro», ribadisce la signora Frassica.