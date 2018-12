SPOLETO - Nell'ambito del progetto della Fondazione Paoletti "Prefigurare il futuro, metodi e tecniche per potenziare speranza e progettualità", è in programma mercoledì, all'Albornoz Palace Hotel (ore 16-19), l'incontro gratuito sul tema "Parlami di ascolto: i segreti della neuroscienza". Nozioni ed emozioni saranno al centro del dibattito che sarà condotto da Patrizio Paoletti, Tal Dotan Ben Soussan e Tania Di Giuseppe. Parteciperanno, tra gli altri, il sindaco di Spoleto Umberto De Augustinis e i coordinatori del Centro Diocesano per la Pastorale Giovanile, Suor Anna Maria Lolli e Don Edoardo Rossi. © RIPRODUZIONE RISERVATA