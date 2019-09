Spoleto, bimba di un mese e mezzo resta chiusa in auto: salvata dai vigili del fuoco

La squadra VVF di Spoleto ha appena *salvato una bambina di un mese e mezzo *rimasta chiusa in auto, la madre accidentalmente ha chiuso la macchina con le chiavi dentro. Piazzale dell’ASL di Spoleto. La squadra ha immediatamente rotto il vetro e prestato i primi soccorsi alla piccola che in un primo momento nemmeno rispondeva, consegnata poi al 118 che ha provveduto a trasportarla in ospedale per le cure del caso. Non ci sono foto. © RIPRODUZIONE RISERVATA