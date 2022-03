Sir, contro Cisterna inizia la rincorsa allo scudetto da grande favorita

La corsa per lo scudetto ricomincia oggi per la Sir Perugia, che inizia i playoff da protagonista assoluta. Merito della coppa Italia da poco conquistata e di un percorso da primissimo piano in regular season e in Champions League. Guardando alla conquista per il tricolore, il primo ostacolo dal superare nei quarti si chiama Top Volley Cisterna, la squadra guidata da Fabio Soli che si è assicurata al fotofinish il pass per la seconda fase della stagione. Gara 1 si gioca al PalaBarton (fischio di inizio alle 18) e la Sir punta a partire con il piede giusto, visto che la serie di gioca al meglio delle tre partite. Gara 2 è in programma nel palasport pontino domenica 3 aprile, l’eventuale bella sarà di nuovo al PalaBarton domenica 10 aprile. LE FORMAZIONI

Con il rientro di Anderson dagli Stati Uniti, rosa al completo per Nikola Grbic con l’eccezione di Roberto Russo sempre più vicino al ritorno in squadra. Avvio con la formazione tipo, con Giannelli in regia, Rychlicki in diagonale, Ricci e Solè coppia di centrali, Leon e proprio Anderson (in alternativa ci sarà Plotnytskyi) martelli ricevitori e Colaci libero. Dall’altra parte della rete, in dubbio il libero Cavaccini, pronto in caso di necessità il vice Picchio. Poi Baranowicz in regia, il croato Dirlic in diagonale, Wiltenburg in coppia con l’australiano Zingel al centro, il canadese Maar e Rinaldi schiacciatori e Cavaccini libero.

I COMMENTI

«Cisterna è una squadra che regala poco, che gioca veloce, contro la quale devi guadagnarti ogni singolo punto, una di quelle squadre che ti costringe a tenere alto il livello della battuta perché con ricezione buona è difficile da marcare. È chiaro che giochiamo in casa e quindi abbiamo il piccolo grande vantaggio del fattore campo». Così Massimo Colaci, libero della Sir, nel parlare della sfida di oggi. Microfoni anche per coach Grbic. «Sappiamo tutti che con i playoff inizia un nuovo campionato. Un periodo nel quale ogni partita va affrontata come se fosse una finale ed ogni partita va dimenticata subito a prescindere dal risultato finale perché pochi giorni dopo c’è un altro match da giocare cercando di non ripetere, se ci sono stati, gli errori fatti in precedenza. L’ho detto ai ragazzi, in questa post season dobbiamo pensare non una partita alla volta, ma una palla alla volta per cui la nostra concentrazione è tutta su Cisterna».

IL PUBBLICO

Ingresso al PalaBarton con la capienza al 60 per cento. Oggi porte aperte dalle 16:30. Per regolamentare al meglio l’accesso saranno a disposizione gli ingressi A1, A3, B2, B3. Green pass rafforzato e mascherina Ffp2 obbligatori.