Martedì 11 Aprile 2023, 09:38

PERUGIA - Vola in America un pezzo di Perugia. Anzi, di “Perusia”. Questo il nome del nuovo locale aperto a dicembre da Sibela e Aldo, titolari della pizzeria Porta Pesa, marito e moglie, volti notissimi nella parte alta della città, che da undici anni sfornano pizze e cucinano prelibatezze umbre in un quartiere che li adora.

I due imprenditori, pronti a coccolare i clienti con le tipicità della cucina umbra, dopo anni in Umbria hanno però deciso di trasferirsi in America, precisamente in New Jersey, per seguire i genitori di Sibela che ormai lavorano lì da qualche anno. Una decisione importante e non fatta certamente a cuor leggero, ma il richiamo degli Stati uniti e delle opportunità che possono dare è molto forte. «Ma portiamo con noi un pezzo della città che ci ha dato tanto», racconta proprio Sibela. Perché nonostante la coppia – che ha pure due figlie piccole a cui regalare il sogno americano – sia di origini albanesi, è proprio all'Umbria e al suo capoluogo che sono legati. Da qui il nome del nuovo locale, aperto già da qualche mese e punto fermo per il loro prossimo trasferimento. «Entro qualche settimana partiamo – dice la giovane imprenditrice con il cuore che batte in biancorosso – ma amiamo Perugia e sappiamo dove tornare, magari per un prossimo viaggio». Il loro locale, all'angolo con la rotonda di Porta Pesa, però non chiuderà: è pronto a cambiare gestione, mentre loro pensano al menù da proporre in America. «Ovviamente pizza – conferma Sibela -, ma offriremo piatti tipici italiani e tutto quel menù umbro che i nostri clienti hanno trovato anche qui per tanti anni». Il New Jersey quindi si prepara a innamorarsi di norcina e torta al testo. Mentre Sibela e suo marito Aldo pensano a una festa per salutare amici e clienti. Una festa per il quartiere in cui sono cresciuti e che porteranno sempre nel cuore, anche al di là dell'oceano.