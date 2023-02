Terni. Nascondeva metadone in auto, denunciata una ragazza

TERNI E’ scattata la denuncia della Polizia di Stato di Terni per detenzione ai fini di spaccio per una ragazza ternana, fermata nei giorni scorsi, durante i controlli alla stazione ferroviaria di Terni, mirati, come disposto dal questore Bruno Failla, alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione irregolare. La sezione antidroga della Squadra Mobile ternana, durante un servizio di appostamento ed osservazione, ha riconosciuto un giovane marocchino pregiudicato, proprio per reati di droga, scendere da un treno e salire nell’auto di una ragazza ed ha deciso di seguirli. L’auto è stata fermata in Piazza Bruno Buozzi e gli occupanti sono stati controllati: da subito la ragazza è sembrata nervosa e da un controllo approfondito del veicolo, i poliziotti hanno trovato, sotto un sedile, una boccetta di metadone; la giovane 30enne è risultata iscritta al Serd e dalla successiva perquisizione nel suo appartamento nel centro di Terni, è stato rinvenuto un barattolino contenente circa 25 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Lo straniero, che ha dichiarato di essere appena tornato da Roma per rinnovare il passaporto, è risultato regolare in Italia.