Giravano per il centro di Terni, nei pressi della Passeggiata. Il loro atteggiamento ha subito insospettito alcuni carabinieri in servizio. Che ha fermato la coppia di marocchini, da tempo residente a Terni, Nella borsa di lei, 36 anni, c'era un panetto di hascis. Ma la sopresa è uscita fuori dalla loro abitazione in pieno centro. In uno zaino sono stati trovati ben 10 chili dello stesso tipo di droga, altri i 99 panetti identici per peso e sostanza. Sono stati arrestati per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga avrebbe fruttato al dettaglio agli spacciatori circa cento mila euro.

Luned├Č 16 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:49



