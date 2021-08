Scoperto a Perugia, in un appartamento occupato abusivamente un laboratorio per lo spaccio di droga. E spunta pure refurtiva. In azione la polizia

Lunedì 9 Agosto 2021, 14:46

PERUGIA - Personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico in servizio di controllo del territorio veniva inviato dalla Sala Operativa della Questura di Perugia presso un’abitazione in zona zona Corso Garibaldi-Piazza Grimana, dove un cittadino ha notato la presenza di due persone che si introducevano, passando attraverso una finestra, all’interno di un appartamento, al momento non locato. L’intervento fulmineo degli agenti della Squadra Volante ha permesso, attraverso l’avvicinamento sinergico di 3 volanti, di circondare tutta l’area e di intercettare i due uomini i quali, alla vista degli Agenti, hanno cercato, inutilmente, di far perdere le loro tracce. Il primo è stato identificato come un cittadino tunisino di 42 anni, mentre il secondo come un algerino di 36 anni, entrambi con precedenti di Polizia a proprio carico ed irregolari sul territorio nazionale. L’indagine condotta sul campo dagli uomini dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, diretto dal commissario Monica Corneli, ha permesso di collegare i due uomini all’unità abitativa in questione quali occupanti abusivi. All’interno dell’appartamento è stato scoperto un mini laboratorio finalizzato alla suddivisione in dosi e confezionamento delle sostanze stupefacenti del tipo cocaina, eroina e hashish, distintamente confezionate e pronte per essere immesse nel mercato dello spaccio di droga. Il quantitativo di sostanze stupefacenti avrebbe permesso il confezionamento di 25 dosi di cocaina, 5 di eroina e 38 di hashish. L’algerino è stato trovato in possesso anche di circa 250 euro. Gli agenti hanno anche individuato una valigia all’interno della quale i fermati avevano occultato una massiccia quantità di refurtiva: 13 orologi di marca, 8 smartphone, 4 notebook, un navigatore satellitare, una sigaretta elettronica, un obiettivo per macchina fotografica, un visore notturno, 5 paia di occhiali, casse acustiche per pc, una televisione, cuffie acustiche e una tessera sanitaria. Per i due stranieri è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio in concorso di sostanze stupefacenti ed inoltre sono stati anche denunciati per ricettazione ed invasione di terreni ed edifici. L’arresto è stato convalidato e a carico dei due sono state avviate le pratiche per la loro espulsione. A disposizione dei cittadini il numero di telefono 075 5062620 della Questura di Perugia al fine di poter verificare se fra la refurtiva ci possano essere oggetti di proprietà sottratti illecitamente.