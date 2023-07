Scatta l’Umbria Cinema Festival a Todi: «per incontrare i protagonisti». Stasera in piazza Enrico Brignano

TODI - È ai nastri di partenza la terza edizione dell’Umbria Cinema Festival, evento che in tre giorni porterà l’universo cinematografico italiano nel centro storico di Todi, permettendo al pubblico di entrare in contatto con i suoi protagonisti. Da oggi e fino a domenica sono previsti decine di eventi, tra proiezioni di film nell’incantevole sala del Nido dell’Aquila, eventi live nella centralissima Piazza del Popolo e una serie di incontri che andranno ad approfondire tutte le sfaccettature della settima arte, ponendo l’attenzione soprattutto su chi solitamente resta dietro le quinte: «Conoscere e incontrare i protagonisti del nostro cinema - ha spiegato il regista Paolo Genovese, Direttore Artistico di Umbria Cinema Festival - permette di far capire quanto lavoro e quanta passione c’è dietro ogni singolo film ed è sicuramente uno dei modi per riavvicinare pubblico alla sala».

Importanti le collaborazioni messe in piedi dall’organizzazione, dalla sinergia con UmbriaLibri con il direttore artistico Angelo Mellone coinvolto nella definizione del programma, fino a quella con Umbria Jazz, che quest’anno celebra la ricorrenza dei 50 anni dalla sua prima edizione. Oggi pomeriggio alle 18.30 sarà proprio il celebre festival musicale ad inaugurare l’edizione 2023 dell’Umbria Cinema Festival con la presentazione della guida “Umbria Jazz, Storie e Musica, 50 anni di successi” alla presenza di Paola Agabiti, Assessore Cultura e Turismo Regione Umbria, Carlo Pagnotta, Direttore artistico Umbria Jazz, Gianluca Laurenzi, Presidente Fondazione Umbria Jazz, e Giuseppe Cerasa, Direttore delle Guide di Repubblica. Sempre al cinema Nido dell’Aquila, dove è previsto l’incontro, alle 19 verrà proiettato in anteprima il primo capitolo di “JazzLife”, la documentary series targata Uj che in questo episodio vanta musica e parole di Danilo Rea, Enzo Pietropaoli e Fabrizio Sferra, anche noti in trio come Doctor 3.

Alle 21 in Piazza del Popolo verrà presentato il film “Una commedia pericolosa” diretto da Alessandro Pondi, che uscirà nelle sale a fine agosto, con Enrico Brignano ospite d’eccezione.

L’ingresso agli eventi di oggi è gratuito con prenotazione obbligatoria, come tutti gli altri in programma nei prossimi giorni.

Il nuovo format dell’Umbria Cinema Festival mira a celebrare l’arte cinematografica in tutte le sue forme, scrivendo una nuova pagina nel racconto che l’Umbria fa della produzione filmica dell’ultimo anno, unita al ricordo di artisti che hanno segnato il nostro cinema con le loro interpretazioni. Saranno 10 i film italiani in concorso: “Scordato” di Rocco Papaleo, “L’ultima notte di Amore” di Andrea Di Stefano, “Grazie ragazzi” di Riccardo Milani, “Mia” di Ivano De Matteo, “Nostalgia” di Mario Martone, “La stranezza” di Roberto Andò, “Stranizza d’amuri” di Beppe Fiorello, “La quattordicesima domenica del tempo ordinario” di Pupi Avati, “Il signore delle formiche” di Gianni Amelio e “Vicini di casa” di Paolo Costella.

Molti gli ospiti attesi a Todi, da Edoardo Leo a Gabriele Muccino, da Francesco Scianna a Rocco Papaleo, passando per Daniele Luchetti, Giacomo Ferrara, Stefano Fresi, Vittoria Puccini, Andrea Perroni, Giulio Base e Sara Serraiocco. Insieme a loro ci saranno anche la star internazionale Matt Dillon e una delle cantanti italiane più amate, Giorgia. Il programma completo degli eventi previsti tra il 20 e il 23 luglio è disponibile sul sito ufficiale umbriacinemafestival.it.