San Giustino, bus trasporta abusivamente merce a livello internazionale. La polizia stradale fa scattare maxi multa. Sospesa carta di circolazione e il fermo amministrativo del mezzo

SAN GIUSTINO - trasporta abusivamente merce a livello internazionale: elevate sanzioni per piu’ di 4.500 euro sospesa la carta di circolazione e disposto il fermo amministrativo del mezzo. Venerdì lungo la E45 in località San Giustino una pattuglia del Distaccamento di Polizia Stradale di Città di Castello, ha controllato un autobus trainante un rimorchio. I poliziotti sono rimasti colpiti dalla circostanza per cui, il veicolo trainante, risultava contrassegnato con targa moldava mentre, il rimorchio, con targa romena. A bordo del pullman, vi erano tredici persone originarie dell'est Europa, mentre, all'interno del rimorchio, si trovava della merce impacchettata e contrassegnata numericamente. Gli agenti insospettiti dalle circostanze, hanno approfondito il controllo. Il dubbio degli investigatori è consistito nel fatto che la merce trasportata poteva non essere riconducibile ai passeggeri e a conferma di questo, il conducente dell'autobus ha consegnato agli operatori un elenco, anch'esso numericamente contrassegnato, corredato da indirizzi e nomi non corrispondenti agli occupanti del pullman. Gli operatori della Stradale hanno proceduto alla contestazione per un trasporto internazionale abusivo di merce senza la prescritta autorizzazione con conseguente sanzione di 4.130 euro. Sono state inoltre contestate infrazioni per eccessiva velocità, per l'uso diverso a cui era originariamente destinato il veicolo con contestuale sospensione della carta di circolazione (da 1 a 6 mesi). Il totale delle infrazioni ha raggiunto un importo pari a 4.553 euro che non sono state oblate al momento della contestazione. La pattuglia ha quindi proceduto al fermo amministrativo del veicolo fino ad avvenuto pagamento delle infrazioni.