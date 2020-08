Salvini a Perugia per inaugurare la sede della Lega a Fontivegge

PERUGIA - Matteo Salvini a Fontivegge. Il leader della Lega sarà a Perugia venerdì per l'inaugurazione della nuova sede della Lega. Appuntamento alle ore 11.30 in via Martiri dei Lager 154. «Grazie al segretario federale che torna in Umbria nonostante i suoi numerosi impegni - ha spiegato il segretario regionale Virginio Caparvi - Il luogo dove aprire la nuova sede perugina non è stato scelto a caso, ma si inserisce nel quadro delle iniziative volte a riqualificare una zona che da anni vive nell'incubo dell'insicurezza. Matteo Salvini conosce bene la situazione e con la sua presenza ribadisce la vicinanza agli umbri, tra l'altro espressa anche pochi giorni fa attraverso la critica alla gestione del Governo sul tema dell'immigrazione, con riferimento alla fuga dei circa 40 migranti evasi dalle strutture di Assisi, Perugia e Terni». © RIPRODUZIONE RISERVATA