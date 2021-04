“Ripartire in sicurezza” dopo il covid: Il Cesvol organizza un corso per le associazioni

TERNI - La riapertura in sicurezza è un tema molto sentito da tutte le associazioni, che da mesi spingono per poter riprendere le proprie attività di volontariato e promozione sociale dopo il lungo stop imposto dall’emergenza covid.

Per chiarire i dubbi e conoscere nei dettagli le normative per gli enti del terzo settore, il Cesvol Umbria, in collaborazione con Impresa Service, ha organizzato un incontro online gratuito, aperto a tutte le associazioni.

“Ripartire in sicurezza”, tenuto da Roberto Cappanera, consulente esperto di sicurezza e ambienti di lavoro, si terrà mercoledì 12 maggio, alle 16, su piattaforma meet.

Le associazioni interessate possono iscriversi, entro il 9 maggio, inviando una mail a segreteriatr@cesvolumbria.org segnalando il nome dell’associazione, il nominativo degli iscritti e l’indirizzo email per l’accesso all’aula virtuale.

In sede di iscrizione è possibile segnalare le domande in modo che, durante l’incontro, si possa rispondere in modo trasversale ai dubbi principali e ricorrenti.

Per info dettagliate 0744 812786 interno 1.

