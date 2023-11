La Regione Umbria alla fiera Ecomondo: «Il cambiamento è nelle nostre mani»

PERUGIA - “Act You, il cambiamento è nelle nostre mani”, la Regione Umbria sarà presente alla 26esima edizione di Ecomondo con questo messaggio. La fiera per la transizione ecologica si svolgerà a Rimini dal 7 al 10 novembre e l'Umbria avrà un proprio stand (al padiglione tre) e annuncerà il lancio del progetto realizzato in sinergia con AWorld, startup italiana e piattaforma ufficiale a supporto della campagna globale “ActNow” delle Nazioni unite contro il cambiamento climatico e a sostegno di tutti i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda 2030.

Il progetto mira a sensibilizzare la cittadinanza umbra sui temi della sostenibilità, coinvolgendo i cittadini in un percorso di partecipazione attiva per il bene del territorio che apporti cambiamenti positivi nell'ambito dell'educazione ambientale. «L'applicazione AWorld, cuore pulsante del progetto, ospiterà quattro spazi dedicati - spiega Palazzo Donini - ciascuno rivolto a un pubblico specifico, che fungeranno da “aggregatori” per i partecipanti. Il primo rivolto a tutta la cittadinanza, uno per i dipendenti regionali e delle società partecipate, uno dedicato al mondo della scuola e un altro a quello del lavoro.

«La Regione Umbria - ha detto Roberto Morroni, assessore regionale alle Politiche agricole e agroalimentari ed alla

Tutela e valorizzazione ambientale - promuove le buone pratiche e i processi conformi al criterio di sostenibilità ambientale, economica e sociale, per rendere il territorio un luogo sempre più vocato ai sistemi di qualità diffusa. L'intento è di valorizzare il brand di una terra privilegiata da bellezza, storia, cultura e produzioni di eccellenza, integrando ai fattori identitari di successo l'elemento della sostenibilità quale comune denominatore per la salvaguardia del patrimonio di risorse esistenti e per la garanzia di uno sviluppo intelligente. Le quattro 'P', persone, prosperità, pianeta, pace guideranno la crescita del territorio umbro con opportunità di crescita per i cittadini in un ambiente sano, facilitato dallo sviluppo dell'economia circolare e responsabile. Per quanto riguarda la

qualità dell'aria, particolare attenzione è dedicata alla misurazione dei dati provenienti dalla conca ternana, osservata speciale per i contributi negativi registrati in passato. Ma 29 milioni di euro saranno impiegati anche in progetti di sostituzione di impianti a biomassa obsoleti con sistemi efficienti, di incentivazione dell'acquisto di veicoli a basse o zero emissioni, in campagne per stimolare comportamenti virtuosi da parte della popolazione».

«Per la chiusura del ciclo dei rifiuti - prosegue Morroni - il Piano prevede anche il trattamento termico con recupero energetico diretto: in termini di inquinamento, questo scenario sarà equivalente all'attività annua di sole dieci famiglie».

Nel fitto programma di incontri e tavole rotonde in programma nello spazio dello stand regionale spiccano gli appuntamenti organizzati da Arpa Umbria e Auri, che con il coordinamento di Sviluppumbria hanno contribuito alla realizzazione dello spazio espositivo all'interno di Ecomondo.