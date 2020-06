Gepafin, Campagna presidente. Compensi ridotti per tutto il cda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Carmelo Campagna è il nuovo presidente di Gepafin spa. Lo ha indicato l'assemblea dei soci nominando il nuovo consiglio di amministrazione del quale fanno parte Adolfo Cardarelli e Patrizia Angeli, per la componente del Consiglio riferita alle nomine di spettanza della Regione, Iacopo Olivi, che assumerà la carica di vicepresidente, e Ida Calzini i componenti di nomina del sistema bancario. L' attuale costo della governance passa da 210 mila euro annui ai 169 previsti, con una diminuzione del 20%.«La nomina del nuovo Consiglio con mandato pieno triennale - ha affermato Campagna - consentirà una riscrittura del Piano industriale finalizzato a riposizionare la società: la nuova missione ipotizzata infatti prevede che oltre al rilascio delle garanzie, anche interventi sul patrimonio, bond, minibond e 'capitale pazientè in genere possano far parte dei servizi offerti alle imprese umbre. Le possibilità rappresentate poi dalla digitalizzazione e dal 'fintech' sono al centro di un innovativo progetto di supporto alle filiere e in particolari di quelle agricole, progetto che la società sta sviluppando e ha intenzione di implementare a breve».