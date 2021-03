Rapine commesse nel milanese, arrestato dai Carabinieri di Orvieto

Dovrà scontare poco più di tre anni di reclusione, V.G.F., un quaranticinquenne di origini milanesi, ma residente a Orvieto, che nella tarda serata di venerdì 19 marzo è stato tratto in arresto dai Carabinieri di Orvieto.

L'uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in attuazione del provvedimento di “esecuzione di pene concorrenti nei confronti di condannato in stato di libertà e contestuale ordine di esecuzione” emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Monza per alcune rapine commesse a Desio (Monza e Brianza) e a Bollate (Milano) nel giugno del 2020. L'arrestato si trova al momento associato presso la casa di reclusione di Orvieto.

