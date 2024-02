Domenica 4 Febbraio 2024, 09:05 - Ultimo aggiornamento: 09:11

Si ferma in un’umida serata invernale la striscia di vittorie del Grifo. Complice un Rimini guardingo e ben organizzato ma di certo non insuperabile. Il Perugia può recriminare per un paio di occasioni non sfruttate da Sylla e Seghetti ma obiettivamente per vincere serviva qualcosa di più. Un pareggio che quindi ci può anche stare. La formazione del Grifo, al netto dei tanti assenti, è quella annunciata. Con Lewis, Angella e Dell’Orco davanti ad Adamonis, il resto è un copia incolla della formazione che ha sbancato Pontedera. Il Rimini, dal canto suo, deve fare a meno di Morra e Pietrangeli.

IL MATCH

Il Grifo parte subito forte, pronti via e Iannoni con una percussione semina il panico nella difesa riminese ma non trova Sylla anticipato sul secondo palo. La risposta del Rimini è tutta in un colpo di testa di Cernigoi. Il Perugia di default, gioca e lascia giocare. La squadra di Troise cerca spazi soprattutto sulle corsie esterne. Le ripartenze dei grifoni prediligono la profondità di Seghetti. Al 21’ episodio dubbio nell’area del Rimini. Paz va giù prima che Sylla mandi alto da buona posizione. Per l’arbitrio Virgilio non c’è nulla.

Tre minuti dopo è ancora il senegalese a colpire in area. Il colpo di testa è ben indirizzato ma Colombi è bravo a respingere. Il Perugia è on fire, Seghetti va via in slalom ma è steso al limite da Langella, la punizione di Lisi non sortisce effetti. Al 30’ è ancora Seghetti a rendersi pericoloso nei sedici metri. Il Perugia le prova tutte per sfondare il muro romagnolo che regge soprattutto centralmente. Sugli esterni Paz e Lisi mettono in difficoltà gli omologhi del Rimini. Il risultato però non si sblocca ma il Perugia avrebbe sicuramente meritato qualcosa di più. La ripresa riparte con gli stessi 22 e il solito trend: il Perugia prova a fare la partita ma la squadra di Troise si difende con ordine. Iannoni prova subito la sortita con un colpo di testa che crea qualche grattacapo a Colombi. Al 55’ Paz è anticipato di un soffio da Semeraro. Due minuti dopo Kouan, imbeccato da Lisi di testa non trova la porta di un nulla.

Al minuto 61’ Seghetti si fa trenta metri palla al piede ma il suo tiro è ribattuto alla grande dall’estremo difensore del Rimini. Formisano toglie Lisi, ammonito per Cancellieri. Troise risponde inserendo Sala per Marchesi. Il Rimini ormai pensa solo a difendersi. Formisano getta nella mischia Cudrig per uno sfinito Seghetti. Le energie di un Grifo che ha speso molto soprattutto nel primo tempo, cominciano a calare. Nel finale Angella tenta un’incornata che non crea particolari grattacapi a Colombi. Gli ultimi minuti sono caratterizzati da qualche pallone buttato in area senza particolari sorprese ma l’esito è ormai scritto.

Il pari del Grifo permette al Pescara di arrivare a due punti dal Perugia dopo la vittoria di ieri sera (2-0) nel derby col Pineto.