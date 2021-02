Potenza-Ternana, c'è il campo innevato al Viviani

Per Potenza-Ternana il rischio di rinvio per neve resta piuttosto concreto. Nella nottata, sulla città di Potenza è nevicato ma non ci sono state precipitazioni abbondanti, mentre la prima metà della mattinata, sempre sul capoluogo lucano dove alle ore 15 di sabato 13 febbraio è programmata la partita di calcio valevole per la 24' giornata della serie C girone C, aveva portato nevicate non forti.

Ma l'incognita è legata alla situazione nella quale si trova il campo di gioco dello stadio Viviani, impianto sportivo in cui si deve disputare la gara. Il terreno, che è in superficie sintetica, sempre nella mattinata di sabato risultava già ricoperto da un consistente manto bianco di neve. Questo basta, infatti, per mettere in dubbio la possibilità di far giocare la partita. In ogni modo, in attesa anche degli eventi meteorologici della seconda parte della mattinata e del primo pomeriggio, si aspettano eventuali decisioni che dovessero arrivare o nella tarda mattinata, oppure a ridosso del fischio d'inizio della partita. In ogni modo, la possibilità di andare verso un rinvio della partita sembra ancora molto alta.

