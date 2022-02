Positivo al Covid il sindaco di Castel Giorgio e consigliere provinciale Daniele Longaroni

Daniele Longaroni, sindaco di Castel Viscardo e consigliere provinciale è positivo al Covid -19. Ad annunciarlo lui stesso, venerdì 25 febbraio, attravero il proprio profilo social: «Informo che stamani sono risultato positivo al test antigenico per Covid-19 e mi sono isolato presso la mia abitazione. In questo periodo di quarantena le funzioni di sindaco di Castel Viscardo saranno svolte dal vice Luca Giuliani coadiuvato dagli altri amministratori».

Nel frattempo, nel comune di Castel Viscardo negli ultimi due giorni 15 cittadini residenti sono risultati positivi al tampone per Covid-19 per i quali, il Servizio di Igiene e prevenzione della Usl, ha attivato l’isolamento contumaciale presso il proprio domicilio ed avvierà, come di consueto, l’indagine epidemiologica per isolare in quarantena fiduciaria i contatti dei casi positivi. Accanto ai nuovi positivi c'è però anche la notizia della guarigione di 14 altri cittadini, pertanto attualmente sono 48 i casi positivi relativi a cittadini residenti nel comune di Castel Viscardo, con un ricoverato presso l’Azienda ospedaliera di Terni.