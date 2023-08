Mercoledì 23 Agosto 2023, 08:09

PERUGIA - Serenella è in vacanza: ferie in Liguria dal suo lavoro all'università. Serenella è non vedente, ha un marito, una vita piena, un bel carattere deciso e pure un cane. Un bellissimo labrador nero che ha chiamato Stella, probabilmente perché da cane guida è chi le indica la strada in mezzo a un mare di buio. Ma purtroppo proprio al mare, e di giorno, Serenella – molto conosciuta in città – ha vissuto un bruttissimo episodio dettato, non ci sono altre parole, da inciviltà e ignoranza.

È lei stessa a raccontarlo e denunciarlo su Facebook: si presenta come «signora non vedente» e spiega di essere a Portovenere proprio con Stella. «Ci eravamo recati sulla riva e mi stavo bagnando i piedi, con il mio cane a fianco, e per legge sa perfettamente che lo posso fare» sottolinea con vigore, quando «due signore mi hanno continuato ad ossessionare, continuando ad insistere che è vietato l’accesso ai cani, che il cane non può stare né in spiaggia, né sulla riva». Alle lamentele delle due donne, a cui non possono essere sfuggiti gli occhiali scuri indossati da Serenella e soprattutto la pettorina di Stella che la identifica come cane guida, la perugina ha provato a replicare «molto cortesemente». E invece, secondo il suo racconto, le due «continuavano a tormentarmi, quindi ho avvisato i carabinieri». Sulla spiaggia sono arrivati gli agenti della polizia locale che hanno riportato la calma e a Serenella sono arrivate anche le scuse del sindaco di Portovenere Francesca Sturlese, che ha parlato di «atteggiamento deplorevole», sperando che quell'aggressione verbale a una non vedente sia stato solo conseguenza di un errore e di un'incomprensione. Scuse pubbliche arrivate – va detto – dopo il coro di indignazione in diretta degli altri bagnanti, scioccati dalla reazione delle due donne contrarie alla presenza di animali in spiaggia. «Vorrei far presente ancora una volta – ha spiegato Serenella - che le persone, oltre ad essere molto ignoranti, perseverano, con arroganza, nella loro disinformazione. Ed è a mio parere terribile, è molto demoralizzante, che ci possa essere questa forma di ignoranza, di inciviltà, nel 2023. E io non lo tollero. E denuncio la situazione».

Il racconto della perugina dalle spiagge liguri ha chiaramente trovato immediata solidarietà di amici e utenti, che lei stessa ha voluto ricordare: «Ringrazio tutti per il grande sostegno. È molto bello e gratificante sapere che c’è sempre l’approvazione di molte persone, che vogliono andare avanti, combattere le ingiustizie e la stoltezza umana».