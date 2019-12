Perugia vola anche in Europa, Benfica giù 3-1

PERUGIA - Avanti tutta anche in Europa. Dopo sei vittorie di fila in SuperLega, fatica ma vice alla prima di Champions League (pool D) la Sir Sicoma Monini Perugia. È finita 3-1 (parziali 25-18, 24-26, 25-15, 25-19) coi portoghesi del Benfica Lisbona. Una vittoria dove non sono mancate difficoltà per Atanasijevic e compagni, nel tirato avvio e in un secondo set dai due volti.

Perugia: Piccinelli, Tath 1, Leon 23, Lanza, Zhukouski, Russo 7, Colaci (L), Atanasijevic 19, De Cecco 1, Plotnytskyi 10, Podrascanin 10. N.E.: Hoogendoorn, Ricci (L), Biglino. All.: Heynen.

Lisbona: Oliveira 17, Reis 3, Wholfahrtstatter 7, Casas (L), Lucas 10, Honore 6, Lopes 4, Soares, Da Silva 3, Aleixo 8, Araujo. N.E.: Guerriero, Sinfronio, Simones (L). All.: Matz. © RIPRODUZIONE RISERVATA