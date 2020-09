© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Uno sfregio che è più di uno sfregio. Perché l’imbrattamento diventa sfida. Diventa voglia di riaffermare che la zona, quella piazza e quelle strade, sono cosa loro. La sfida è quella della criminalità di Fontivegge. Dunque, soprattutto, delle gang dello spaccio. Una sfida lanciata ai poliziotti, ma in generale alle forze dell’ordine. Una sfida che diventa l’elemento visibile, la punta dell’iceberg di un malessere da parte di spacciatori e tossicodipendenti dovuto alla nuova ondata di controlli del territorio da parte delle forze dell’ordine.Questo è quanto arriva dalla zona della stazione, all’indomani di quelle violente scritte nei confronti della polizia e delle altre forze dell’ordine comparse sui muri della fontana in piazza del Bacio, tra l’altro da poco restaurata. Le foto della fontana sfregiata con le scritte violente nei confronti delle forze dell’ordine hanno fatto immediatamente il giro dei social network, scatenando risentimento e rabbia tra i cittadini. Per lo sfregio, sicuramente, ma anche per le offese nei confronti della polizia. Queste scritte sono corredate anche da altri simboli, probabilmente la “firma” dell’attacco frontale alle forze dell’ordine.Pochi dubbi sul fatto, da parte dei residenti della stazione, che gli autori siano appunto da ricercare tra le gang di spaccio che infestano la zona di Fontivegge. Perché negli ultimi tempi i controlli si sono fatti ancora più stringenti, perché da qualche settimana si sono aggiunte anche le pattuglie dell’esercito per provare a dare più copertura all’azione di prevenzione dei reati e di controllo del territorio. Inevitabile, dunque, che gli spacciatori avvertano una certa pressione in zona e che dunque si sentano meno padroni del territorio.Qualche giorno fa, poche ore dopo la notizia dell’arrivo dei militari a Fontivegge, sempre nelle ore notturne diversi residenti sempre nella zona di piazza del Bacio avevano testimoniato il passaggio notturno di un gruppo di spacciatori che, oltre a essere armati di coltello e bastoni, avevano urlato contro la polizia e le forze dell’ordine.