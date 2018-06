PERUGIA - È stato portwto via dall'ambulanza in stato di choc, il conducente di uba delle tre vetture rimaste coinvolte in un violento tamponamento lungo la E45 all'altezza di Collestrada intorno alle 14 di lunedì. Assieme all'uomo sono rimasti feriti anche i conducenti drl furgone e dell'auto con cui il camion si è scontrato. Da quanto si apprende, nessuno dei tre sarebbe in condizioni particolarmente gravi.



Come si vede dalla foto, scattata da un lettore di passaggio, sul posto sono immediatamente accorsi personale del 118, della polizia stradale e dei vigili del fuoco per liberare dagli abitacolo delle vetture coinvolte le persone e prenderle in cura subito sul posto per poi trasferirle al pronto soccorso.



Agli agenti della polizia stradale oltre al compito di stabilire le cause dell'incidente anche quello di far riprendere la normale viabilittà il più velocemente possibile visto che si sono subito create.

Luned├Č 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:24



