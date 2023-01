Perugia, La salute in piazza: domani controlli gratuiti di pressione, glicemia e colesterolo. Ecco dove

PERUGIA -Torna, dopo l’interruzione forzata a causa della pandemia, la seconda edizione di “Salute in piazza”, promosso dal Gruppo Perugia del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – Cisom, patrocinato dal Comune di Perugia e dall’Ordine Tsrm e Pstrp di Perugia e Terni.

L’iniziativa riparte da gennaio a giugno, l’ultimo sabato del mese, al Centro Commerciale Emisfero di via Settevalli.Domani sabato 28 gennaio dalle 9.30 alle 19, i volontari del saranno a disposizione di tutti coloro che vorranno sottoporsi, in modalità gratuita, alla rilevazione dei principali parametri vitali e misurazione di glicemia e colesterolo.

Salute in piazza è reso possibile anche grazie l’appoggio dello stesso centro ospitante, l’Emisfero di Perugia. Francesca Bardelli - direttrice del Centro - ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, coinvolgendo la farmacia all’interno del centro commerciale in prima linea in questo evento organizzato a favore della collettività. Anche Afas è al fianco dei volontari del Cisom in questa iniziativa: «L’Azienda speciale farmacie di Perugia è da sempre in prima linea nel sottolineare l’importanza della prevenzione – dichiarano il Presidente di Afas, Antonio D’Acunto (nella foto) e il direttore generale, Raimondo Cerquiglini – specie per quanto riguarda il rischio cardiovascolare, ma non solo. Per questo, offre gratuitamente i servizi di autorilevazione del peso, della pressione arteriosa, della glicemia e della colesterolemia totale».

Sponsor tecnico di Salute in Piazza è Bioseven: «Siamo onorati di partecipare ancora una volta a questa iniziativa, permettendoci di portare avanti i nostri principi di "salute come valore" che non rappresenta solamente il nostro slogan ma il punto cardine della nostra attività quotidiana. Da più di 15 anni infatti, Bioseven propone soluzioni innovative al fine di migliorare la vita in particolar modo del paziente diabetico garantendo un servizio di qualità e in continuo sviluppo».