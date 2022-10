Perugia, noto ristoratore del centro accoltellato dal cuoco: vivo per miracolo, arrestato il dipendente

PERUGIA - Le foto scattate all'esterno della centralissima farmacia Lemmi, e postate sul profilo Facebook della stessa farmacia, raccontano di un dramma sfiorato per centimetri: quello di una coltellata al collo che sarebbe potuta essere mortale e che invece fortunatamente non lo è stato. Una lunga scia di sangue che da un ristorante in via della Luna è risalita lungo il Corso: è l'immediato seguito della lite avvenuta all'interno dell'esercizio commerciale e che ha avuto la brutale conseguenza di due-tre coltellate al volto e alle mani. Tutto è avvenuto nella prima serata di giovedì, quando al locale si stavano preparando per le cene: vittima uno dei proprietari con l'aggressore, un cuoco marocchino, che è stato arrestato in flagranza di reato dai carabnieri.

L’arrestato stava tagliando della carne con un grosso coltello da cucina e al culmine di un alterco con uno dei proprietari del ristorante lo avrebbe colpito al viso e alla mano provocandogli due profondi tagli. Il ferito è così scappato in strada ed è stato subito soccorso da alcuni passanti che hanno chiamato il 118 che lo ha trasportato in ospedale, fortunatamente non in pericolo di vita. Al ristorante, su richiesta della centrale operativa, è intervenuta subito una pattuglia della Stazione Carabinieri di Fortebraccio che transitava poco distante dal locale. Il cuoco è stato subito bloccato non opponendo alcuna resistenza e il grosso coltello da cucina è stato sequestrato. L’uomo è stato così arrestato per il reato di lesioni gravissime; la vittima infatti, ha avuto una diagnosi di 30 giorni e verrà sottoposto ad intervento chirurgico vista la profonda ferita alla mano sinistra.

Il giovane ristoratore è molto conosciuto in particolare in centro, e la notizia ha fatto immediatamente il giro della città.