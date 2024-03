Domenica 17 Marzo 2024, 10:04

In tutta franchezza, in gare come quella di oggi con il Gubbio il Grifo ha tutto da perdere. Chiariamo subito: derby o non derby (lasciamo la disputa a chi da risalto a certi sofismi) nella malaugurata ipotesi in cui le cose dovessero andare male, l’obiettivo terzo posto per il Perugia si complicherebbe di molto e a prescindere da tutto, resta quello il target da raggiungere. Lo ha ammesso senza mezzi termini lo stato maggiore e lo stesso Edoardo Iannoni al termine del match con l’Ancona. Un pareggio o un successo garantirebbero da un lato di mantenersi in scia, dall’altro di avere ancora un margine sullo stesso Gubbio che punta come i Grifoni a un posto al sole. Gara da prendere con le molle ma questo Formisano lo sa perfettamente. Il tempo degli esperimenti è finito da tempo, o almeno questo è l’auspicio e la formazione dovrebbe essere la migliore spendibile al momento. Intanto è bene partire dal modulo che a meno si improbabili sorprese sarà ancora il 3-5-2, una disposizione tattica auspicata da molti già a inizio stagione quando Francesco Baldini giocava con la difesa a quattro. In soldoni, davanti ad Adamonis (a proposito auguri per la nascita del terzo figlio) ci sarà il trio Mezzoni, Lewis, Vulikic, qualche tenue speranza per Angella. In mediana, timone a Iannoni con ai lati Kouan e un Iannoni in grande spolvero. Sugli esterni conferme pressoché certe per Ciccio Lisi e Yeferson Paz. In prima linea si giocano una maglia Sylla e Vazquez accanto ad Alessandro Seghetti. Difficile che la punta marchigiana entri in questo ballottaggio anche perché, le caratteristiche fisiche del giocatore, lo rendono adatta ad attaccare la difesa eugubina. Non mancano le alternative visto che, fuori resteranno soltanto Dell’Orco e Paolo Bartolomei. A partire da Cancellieri, utile e spendibile nella ripresa, proseguendo con i vari Bozzolan, Giunti eccetera, ragazzi di gamba. Il Gubbio come detto resta un avversario tosto, reduce da un percorso interessante, non inganni la sconfitta di Cesena dove la squadra di Braglia ha fatto bene. Il match si deciderà a centrocampo con una sfida molto interessante tra il trio eugubino e quello biancorosso composto da Kouan, Iannoni e Torrasi. Non mancherà l’apporto dei supporter del Grifo che in un amen hanno polverizzato gli oltre 1200 biglietti a disposizione. Sarà quindi un bello spettacolo sugli spalti, l’auspicio è che sia un bel match pure in campo ma sotto questo punto di vista non ci sono molti dubbi.

Perugia (3-5-2): Adamonis, Mezzoni, Lewis, Vulikic, Paz, Iannoni, Torrasi, Kouan, Lisi, Seghetti, Vazquez. A disp. Yimga, Abibi, Cancellieri, Souare, Angella, Viti, Bozzolan, Giunti, Cudrig, Agosti, Matos, Ricci, Sylla All. Formisano