Perugia, la Sir Susa Vim apre la semifinale playoff con Milano: tutti i numeri e le curiosità di gara 1 del penultimo atto per conquistare lo scudetto

PERUGIA - Dopo la vittoria nei quarti con Verona messa all’angolo in tre partite, si tuffa nella serie semifinale dei playoff scudetto la Sir Susa Vim Perugia. I Block Devils passeranno in campo il giorno di Pasqua per gara 1 contro l’Allianz Milano, approdata a questa fase dopo aver avuto la meglio in cinque gare su Piacenza. Al PalaBarton fischio di inizio alle ore 19. «Non vediamo l’ora di scendere in campo per iniziare questa serie di semifinale», ha detto il super libero della Sir Massimo Colaci. La strada non sarà tutta in discesa, anzi. «Affrontiamo una formazione di altissimo livello come Milano che ha dimostrato nei quarti di finale grandi doti temperamentali oltre che naturalmente tecniche. Parliamo di una formazione che conosciamo molto bene, contro la quale quest’anno abbiamo giocato tre volte e tre volte la partita è finita al termine di cinque tiratissimi set quindi sappiamo che ci troveremo di fronte a grandi difficoltà come è normale che sia in una semifinale scudetto». La squadra di Angelo Lorenzetti, nel tempo a disposizione, ha lavorato sodo per farsi trovare pronta ad una serie che si annuncia impegnativa. «Noi – prosegue Colaci - ci siamo preparati nel migliore dei modi in queste due settimane nelle quali abbiamo avuto l’opportunità di poterci allenare con continuità. Nelle partite di questa serie, a cominciare da quella di domenica, pochi palloni e piccoli dettagli fatti meglio o peggio potranno essere decisivi e fare la differenza. Lo sappiamo e dovremo essere il più possibile incisivi, aggressivi e concentrati. Abbiamo la possibilità di esordire di fronte al nostro pubblico, sono sicuro che saranno come sempre in tantissimi al nostro fianco per aiutarci e supportarci». Dal fronte Milano, coach Piazza ha detto che «ci siamo guadagnati un’altra semifinale dopo una serie lunga e impegnativa contro Piacenza, adesso ci aspetta un’altra grandissima squadra. In questa stagione contro Perugia abbiamo solo fatto dei 3-2».

LE FORMAZIONI Da entrambe le parti, formazioni al gran completo. Perugia dovrebbe scendere in campo in avvio con il rodato 6+1 composto da Giannelli in regia, Ben Tara in diagonale, Russo e Flavio coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero. Dall’altra parte della rete si presenta una Milano con l’entusiasmo alle stelle grazie al colpo su Piacenza. Coach Piazza, tecnico meneghino, non dovrebbe apportare modifiche alla formazione di partenza già vista nelle altre gare di Milano.

Dunque possibile avvio con Porro in regia, Reggers opposto, Loser e Vitelli al centro della rete, Ishikawa e Kaziyski martelli di posto quattro e Catania a dirigere la seconda linea. Qualche curiosità sui numeri personali: da entrambe le parti ci sono tanti i giocatori vicini a record di stagione. A Giannelli e Leon manca 1 punto per i 100, a Kaziyski 11 attacchi ai 200 (in tutte le competizioni). Ferre Reggers con 11 punti arriverà già a quota 100 nei playoff.

PIANETA TIFOSI La Sir ha reso noto che oggi le porte del PalaBarton apriranno alle ore 17. Per regolamentare al meglio l’accesso del pubblico saranno a disposizione gli accessi A2, A3, B1, B2, D2 e D3. La società ricorda anche che la biglietteria all’interno del palazzetto da questa stagione è situata all’ingresso B3 e che la stessa sarà aperta a partire dalle ore 15. Per chi non sarà al PalaBarton, c’è la possibilità di seguire la sfida di gara 1 sulla piattaforma web Vbtv. Arbitrano la patita Andrea Pozzato di Bolzano e Marco Zavater di Roma, 3° arbitro Maurizio Merli.

LO SCENARIO Perugia-Milano e Trento-Monza. Come accaduto per la semifinale di Coppa Italia, lo stesso quadro si ripropone per il penultimo atto della corsa che porta alla conquista dello scudetto. La semifinale dei playoff scatta oggi, nel giorno di Pasqua, e la Sir è chiamata a imporsi da subito contro un’avversaria temibile. Nella mente dei Block Devils torna il precedente della serie dei quarti di finale della passata stagione, alla fine vinta da Milano in cinque partite. Ci sono tutti gli ingredienti per una grande sfida (passa chi ne vince tre su cinque) con Milano determinata a trovare il bis, e Perugia pronta a riscattarsi dallo scivolone dell’anno scorso. Nella stagione in corso, sono 3 i confronti andati in scena, tutti terminati al tie break con due vittorie di Milano in regular season ed 1 vittoria di Perugia nella semifinale di Coppa Italia a Bologna. I precedenti totali invece sono 29 (con 21 trionfi della Sir). Perugia quest’anno ha già vinto Supercoppa, Mondiale per Club e Coppa Italia: ora cerca il secondo scudetto di sempre e il suo primo storico poker di titoli. Le altre date della semifinale: gara 2 il 3 aprile (20,30); gara 3 il 7 (ore 18). Eventuali gara 4 l’11 e gara 5 domenica 14.