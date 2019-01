PERUGIA - Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è informato delle condizioni di salute di Leonardo Cenci. Lo ha reso noto Avanti Tutta Onlus. Venerdì il fratello di Leo Cenci, Federico, ha ricevuto una telefonata dal prefetto Claudio Sgaraglia, che dopo aver espresso parole di vicinanza alla famiglia, gli ha portato anche gli auguri e le parole di stima espresse dal Capo dello Stato nei confronti di Leo. Da segnalare che ha chiesto notizie sulle condizioni di Cenci anche l'ex questore di Perugia, ora a Torino, Francesco Messina unito a Cenci dalla passione per le corsa e proprio con Leo avevano corso insime in diversi appuntamenti podistici in tutta la regione. Secondo la nota diffusa da Avanti Tutta le condizini di Leo Cenci, ricoverato al Santa Maria della Misericordia, restano gravi, ma stabili. Ultimo aggiornamento: 17:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA