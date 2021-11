Perugia, multa da mille euro al minuto per i calzettoni

PERUGIA - Passi il dover adeguare il budget nel pieno della crisi economica all’unico campionato professionistico capace di incrementare i costi del 30%, la Serie B italiana che ha visto l’avvento di Berlusconi e di alcune proprietà straniere determinate a investire. Passi. Ma un conto è dover spendere per ingaggiare un bomber o un centrale difensivo, uno per colpa… dei calzettoni. Già, perché ieri al Perugia sono stati comminati dal Giudice Sportivo 3000 euro di multa "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l'inizio della gara". Il tutto in base al referto arbitrale del signor Daniele Minelli, arbitro di Varese pignolo persino sull’equipaggiamento di gara dei giocatori. Pare che al momento dell’appello Minelli si sia accorto che i calzettoni di alcuni grifoni erano stati recisi con un taglierino, prassi consolidata tra i calciatori che ottengono così lo scopo di fare ‘respirare’ il polpaccio durante la tenzone agonistica. Niente da fare, i grifoni hanno dovuto rimediare in fretta e furia avvolgendosi di nastro adesivo azzurro per recuperare il necessario cromatismo con il blu elettrico della divisa, perdendo secondi preziosi e provocando lo slittamento del fischio d'inizio. Mille euro al minuto o giù di lì che Massimiliano Santopadre sarà chiamato a sborsare, lui imprenditore dell’abbigliamento sportivo, per colpa dei calzettoni bucati. Diamoci un taglio, devono aver pensato i grifoni. E meno male che almeno il Perugia ha vinto