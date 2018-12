«Aiuto, nostro figlio vuole ucciderci». Perugia, la follia di un giovane schiavo della droga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - La ricerca spasmodica dei soldi, degli euro necessari per acquistare la dose di droga, può trasformare un problema in un dramma. Quello cioè di arrivare a minacciare di morte i genitori con un coltello. Succede in un quartiere alla periferia della città, con gli agenti della squadra volante inviati dalla sala operativa della questura con la massima urgenza dopo che una telefonata al 113 chiedeva aiuto.Giunti sul posto, gli agenti trovano un ragazzo 20enne in forte stato di agitazione. I poliziotti, dopo aver rintracciato i genitori, scoprono che poco prima a seguito di una lite per motivi economici li ha minacciati con un grosso coltello da cucina, intimando loro di consegnargli del denaro e la macchina di famiglia.I genitori, nel tentativo di disarmarlo, restano feriti ma riescono a togliergli il coltello dalle mani. Il ragazzo però non si placa: prende un bastone e spacca l’auto di famiglia, parcheggiata sotto casa. Dalle prime attività d’indagine emerge, inoltre, che il 20enne non è nuovo a qusti comportamenti, avendo già in precedenti occasioni minacciato i propri familiari. Il giovane, anche in considerazione del forte stato di agitazione, viene sottoposto ad accertamenti sanitari dai quali si evidenzia l’assunzione di sostanze stupefacenti. Verrà arrestato e portato a Capanne.