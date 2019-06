Perugia, Fabio scomparso nel nulla. La sorella: «Perse le sue tracce tra Capanne ed Elce»

Ultimo aggiornamento: 10:53

PERUGIA - Scomparso nel nulla. Ormai dai sei giorni. Fabio Speziali, 40 anni, non dà più notizie alla famiglia dalla tarda mattinata di mercoledì scorso. La sorella ha sporto denuncia ai carabinieri di Santa Maria degli Angeli e contestualmente diramato un appello via social network con tanto di foto per agevolare il più possibile le ricerche.«Ci siamo sentiti al telefono fino alle 13 del 05/06 mi diceva di trovarsi ad Elce di Perugia. Mi ha detto di avere preso un taxi da Capanne dopo le ore 10:40 del mattino e doveva recarsi alla stazione ferroviaria di Fontivegge da dove poi avrebbe preso un treno per Assisi - racconta -. Ci dovevamo risentire alle 16 per incontrarci a Santa Maria degli Angeli ma dall'ultima telefonata ho perso le sue tracce. Il suo telefono cellulare, un vecchio Samsung o Nokia con sportellino all'insù di colore scuro grigio o nero, ha continuato a squillare per 4 giorni consecutivi senza avere mai risposta...» prima di spegnersi tra domenica e lunedì.«Chi ha notizie utili può contattarmi al 389 11 90 402 oppure contattare direttamente i carabinieri di Santa Maria degli Angeli» conclude la donna.