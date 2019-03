Perugia, Esercito, Operazione Strade Sicure, il comandante delle Forze Operative Nord in visita al raggruppamento "Umbria-Marche"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Si è svolto mercoledì in Prefettura a Perugia, l’incontro istituzionale tra il generale di corpo d’armata Amedeo Sperotto e il prefetto Paolo Sgaraglia. Il motivo principale dell’incontro è stato condividere l’importanza della presenza dell’Esercito nell’attività di presidio dei siti sensibili e delle zone rosse dei comuni colpiti dal sisma del 2016. Nel corso della giornata, l’alto ufficiale ha incontrato il personale in servizio presso la Basilica di San Francesco d’Assisi e presso i siti delle zone rosse terremotate esprimendo loro parole di apprezzamento per il lavoro svolto e sottolineando il valore dell’elevato impegno dimostrato in supporto alla popolazione locale. Il dispositivo militare, denominato “Raggruppamento Umbria-Marche”, nasce con il preciso compito di presidiare le “zone rosse” nelle province di Macerata, Ascoli Piceno, e Perugia, impedendo l’accesso al personale non autorizzato e prevenendo possibili atti di sciacallaggio. Nella regione Umbria, inoltre, i circa 100 donne e uomini dell’Esercito, cooperano quotidianamente con le Forze dell’Ordine, presenti nel territorio regionale, non solo per garantire una maggiore sicurezza nelle aree evacuate a seguito del terremoto ma, anche, per prevenire atti di criminalità e svolgere azioni di contrasto al terrorismo presso le città di Perugia, Spoleto e Assisi. In particolare, i siti interessati sono: il Tribunale Civile e Penale e la Procura della Repubblica di Perugia, la Procura della Repubblica di Spoleto, la Basilica di Assisi e quella di Santa Maria degli Angeli. Nei territori della Valnerina vi è la presenza, invece, di un presidio fisso di vigilanza a Castelluccio di Norcia e delle pattuglie mobili sui comprensori dei comuni di Norcia e Preci. Prima di lasciare la Regione, il generale Sperotto ha fatto una breve visita anche al Comando Militare Esercito “Umbria”, articolazione territoriale del Comando Forze Operative Nord di Padova di cui è il Comandante dal 5 luglio dello scorso anno. Con l’occasione ha avuto modo di incontrare il personale civile e militare per un saluto ed un ringraziamento per l’opera silenziosa, ma necessaria, per assicurare sia il supporto al personale della Forza Armata in servizio e in congedo, sia l’opera di raccordo con le Autorità locali e i rapporti con la popolazione del territorio.