Perugia, controlli anti Covid: la polizia chiude due locali

Nella giornata di ieri, la Squadra di Polizia Amministrativa della Questura di Perugia - coadiuvata dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche e dell'U.P.G.S.P.- ha sanzionato i titolari di due diversi locali di intrattenimento notturno situati nel Comune di Perugia. In particolare, nei confronti del primo dei due locali, lo scorso mese di settembre era stata disposta la cessazione dell’attività di pubblico spettacolo nonché di somministrazione di alimenti e bevande. Nonostante la sussistenza di tale provvedimento, unitamente alle disposizioni in materia di Covid -19 che impongono la sospensione delle attività di intrattenimento in tali locali, all’arrivo dei poliziotti erano presenti n. 10 clienti che venivano intrattenuti da alcune ragazze. Per tale motivo, è dunque scattata la chiusura del locale per 5 giorni, oltre alla contestazione di sanzioni amministrative per importi che vanno da 400 Euro a 3.000 Euro, nonché il deferimento del titolare all’Autorità Giudiziaria. Il secondo locale di intrattenimento notturno veniva ugualmente chiuso per 5 giorni con analoga sanzione amministrativa in quanto, nonostante le vigenti disposizioni in materia di Covid – 19, all’arrivo dei poliziotti all’interno del locale erano presenti alcune ragazze che intrattenevano n. 16 clienti.

Ultimo aggiornamento: 10:26

