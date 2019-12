Perugia, Babbo Natale prende casa alla Città della Domenica

Ultimo aggiornamento: 20:56

PERUGIA - La Città della Domenica è pronta a trasformarsi ancora una volta in un piccolo villaggio di Babbo Natale, tra trenini illuminati, elfi e gli animali che da sempre popolano il primo parco divertimenti d’Italia. La seconda edizione de “Il Parco di Natale” regalerà anche quest’anno la magia di immergersi nell’atmosfera natalizia, con la possibilità di conoscere Babbo Natale all’interno della sua casa nel bosco. E poi tante attività per bambini guidate dagli Elfi che popoleranno il parco: il percorso inizierà dalla piazza principale, dove all’interno della stazione si potranno scrivere le letterine.Appena fuori, sarà presente la piazza con i migliori street food italiani. Sempre nella piazza centrale, un trenino illuminato sarà pronto a farvi fare il giro del parco terminando la sua corsa davanti la casa degli Elfi. Da qui inizieranno tutte le attività che culmineranno con l’ingresso nella magica casa di Babbo Natale.La seconda edizione de “Il Parco di Natale” è stata inaugurata sabato 30 novembre con la partenza del primo trenino alla Città della Domenica, alla presenza dell’Amministratore di Magenta Events, Lucia Boccolini, del Direttore del parco, Alessandro Guidi, dell’Assessore Comunale allo Sport e Commercio, Clara Pastorelli e della Consigliera Provinciale Erika Borghesi.Il Parco di Natale è organizzato in collaborazione con Magenta Events Srl con il patrocinio della Regione, della Provincia e del Comune di Perugia. Info: www.cittadelladomenica.it/il-parco-di-natale-2019/