Appena il tempo di godersi un attivo degli iscritti partecipato più del solito, quello di venerdì sera, che il Pd deve fare i conti con le dimissioni del tesoriere Jonathan Monti. Dimissioni arrivate ieri sera. Monti, ex segretario comunale del Pd, conferma le dimissioni ma non vuole commentare la notizia. Tesoriere della segreteria comunale e provinciale, Monti ha rassegnato le dimissioni nelle mani di Adriano Padiglioni, storico dirigente del Pd che da qualche settimana coordina le attività politiche di via Mazzini.



Anche Padiglioni conferma la notizia, ma ne smorza la portata. «nessuna frattura politica», dice Padiglioni. «Più che altro questioni personali che contiamo di risolvere», annuncia lo storico dirigente del Pd lasciando così intendere che proverà a ricucire con Monti. In casa Dem le dimissioni dell’ex segretari comunale sono arrivate come un fulmine a ciel sereno. Alla vigilia di una stagione congressuale che si prevede già movimentata. «Tra due mesi - annuncia Padiglioni - ci sarà il

ma contiamo di recuperare comunque prima il rapporto con Monti».

