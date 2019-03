© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Momenti di paura, a Terni, in piazza San Francesco. Per un episodio avvenuto in un sabato pomeriggio in cui quella zona è sempre molto frequentata e affollata. E questo ha permesso immediati soccorsi. Intorno alle ore 18, un ragazzo ternano, mentre passava a piedi in piazza, è inciampato perdendo l'equilibrio e andando a cadere battendo violentemente la testa. I passanti, così come il personale e i clienti del vicino bar Rendez-Vous, hanno subito notato il sangue che usciva in quantità abbondante da una ferita sulla fronte. Sangue notato anche nelle ore succesive da parecchi passanti, per una pozza che si era formata proprio accanto ad uno dei dissuasori posti lungo la piazza. Il ragazzo, le cui condizioni sono parse subito non preoccupanti, è stato dapprima soccorso con una borsa di ghiaccio, in attesa dell'arrivo dei mezzi del 118 immediatamente chiamati e tempestivamente arrivati sul posto per prestargli le cure e trasportarlo al pronto soccorso dell'osepdale di Terni.