TERNI Al “Vaccine Day” di oggi a Spoleto ci saranno anche tre ternani. «Il primario di Chirurgia del Santa Maria, Amilcare Parisi, e due professionisti del Distretto di Terni della Usl 2», fanno sapere da via Bramante. Il piano di vaccinazione muove così il primo passo. Il primario Parisi è quello che può considerarsi a tutti gli effetti un testimonial di eccellenza, considerando lo spessore internazionale che la sua attività ha raggiunto, sia nel campo medico che in quello della ricerca nel trattamento della patologia tumorale dello stomaco. Non a caso il primario Parisi è considerato un esperto a livello mondiale in tecniche mininvasive e chirurgia robotica. Un professionista che anche recentemente ha permesso all’azienda ospedaliera Santa Maria di trovarsi al centro di progetti internazionali che vanno dagli Usa alla Cina. La presenza di Parisi al Vaccine Day di domani, confermata dalla Usl 2, consentirà di dare così la giusta spinta iniziale alla campagna di vaccinazione che entrerà nel vivo a gennaio del 2021, dopo la giornata dimostrativa di oggi. Giornata alla quale parteciperanno anche due professionisti del Distretto di Terni, i cui ruoli non sono stati specificati ma pare si tratti di personale sanitario (infermieri) che sarà impegnato nelle unità vaccinali.

