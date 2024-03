Mercoledì 6 Marzo 2024, 09:38

Terni «Dal 15 marzo per la prima volta il salotto della città sarà liberato definitamente da auto e scooter». L'assessore Marco Iapadre è consapevole che sta portando avanti una rivoluzione per la città, tagliare migliaia di permessi (da 23 mila a 17 mila) per accedere nella ztl e trasformare in aree pedonali le strade dello shopping come corso Tacito, via Roma e via e corso Vecchio, da sempre invase dai motori.

Grazie al nuovo regolamento comunale, affinato con alcune modifiche lunedì scorso, le aree interdette raddoppieranno, passando da una superficie attuale di circa 20 mila metri quadrati a ben 40 mila metri quadrati, per buona pace degli automobilisti che dovranno girare alla larga per non essere pesantemente sanzionati.Tra le zone interdette al traffico veicolare ci sono largo Micheli, via Fratti, via Lanzi, largo Don Minzoni, piazza Tacito, Corso Tacito, via Angeloni, largo Villa Glori, via Petroni, piazza San Giovanni Decollato, via Santa Croce, vico San Giovannino, via Visconti, piazza della Repubblica, piazza Solferino, largo Antonio da Sangallo, Piazza Europa, Corso Vecchio, via Tre Archi, vico San Lorenzo, vico Lungo, via dell'Ospedale, via del Tribunale, via Roma, largo Falchi, vico Politeama e piazza Duomo. Le zone, elencate nel nuovo regolamento di accesso alla ztl, saranno interdette al traffico veicolare tranne in casi di emergenza e per la pulizia stradale. Quindi inaccessibili anche per chi ha in dotazione il pass dedicato ai disabili se non in casi eccezionali.«Tanti ternani -conferma l'assessore marco Iapadre dovranno modificare alcune cattive abitudini, come quello dell'uso improprio dei pass, in troppi parcheggiavano abusivamente nelle areee pedonali, difficle o quasi impossibile per i vigili urbani scernere tra chi se ne approfittava e chi aveva realmente bisono di lasciare l'auto».Come detto si parte il 15 marzo per le areee interdette. mentre dal 15 aprile spariranno dal cervellone di Terni Reti, che gestisce la ztl, centinaia di targhe legate ad autovetture dei vari enti. In questi giorni a tutti i possessori dei pass che verranno cancellati stanno arrivando via mail i messaggi daTerni Reti tramite i quali si invita a rinnovare ll permesso secondo le date indicate dal nuovo regolamento. Nel frattempo sono pronti i nuovi pannelli all'ingresso della ztll con tutte le indicazioni.