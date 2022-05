Orvieto, via ai tornei estivi. Arriva il padel e il campionato del mondo di tiro a volo. Iniziato il "Frustalupi"

Il calendario degli eventi sportivi orvietani si arricchisce quest’anno di un nuovo torneo, che, nelle intenzioni degli organizzatori, mira a diventare un appuntamento fisso tra le competizioni di inizio estate. Accanto al Torneo dei Quartieri di Basket, alla Staffetta dei Quartieri e al Torneo dei Quartieri di Calcio a 5, arriva quindi anche il Torneo dei Quartieri di Padel.

L’ideatore di questo nuovo appuntamento è Marco Zappone, unico istruttore, almeno per il momento, con abilitazione Fit a Orvieto: accanto a lui altri quattro appassionati di padel, sport ormai in crescita esponenziale, che sono stati nominati anche capitani delle quattro squadre: per il quartiere Stella, Alessandro Pasquini, per il Corsica, Alessandro Petrangeli, per l’Olmo, Enrico Custolino e per il Serancia, Carlo Radicchi. Il torneo, maschile e femminile, si terrà presso gli impianti dell’Oasi dei Discepoli dall’8 al 18 giugno, e la cerimonia di premiazione del primo classificato sarà inserita all’interno della della Staffetta dei Quartieri, nella stessa serata del 18. «L’idea nasce dal voler dare qualcosa in più alla città di Orvieto – spiega Zappone - e dal voler avvicinare al padel quante più persone possibile. Il padel è uno sport semplice, che può essere praticato da tutti e dove tutti si divertono».

Sempre al centro sportivo Oasi dei Discepoli è in programma nel fine settimana del 25-26 giugno la seconda edizione dell'Oasi Cup Torneo di Calcio a 5 femminile. Sono invece già iniziate le gare della edizione numero 27 dello storico Torneo “Mario Frustalupi”, manifestazione dall'appeal inossidabile che porta al “Muzi” di Orvieto 53 società partecipanti con le scuole calcio 2011-2012-2013 e le categorie Esordienti, Giovanissimi, Allievi e Juniores. Una vera e propria festa del calcio giovanile che ha aperto il tabellone due giorni fa e andrà avanti fino alle finali del 26 giugno. E' in allestimento anche la seconda edizione del Torneo di Volley “Fabio Bracaletti” che come nella edizione di esordio si svolgerà sul campo del centro sociale de La Svolta. In partenza, anzi di ritorno, anche il Torneo di calcio “Federico Mosconi” che al comunale di Sferracavallo promette pomeriggi e serate all'insegna del divertimento.

Evento clou dell'estate sportiva orvietana sarà la 44esima edizione dei campionati mondiali di tiro a volo specialità Sporting che si terrà a Orvieto dal 14 al 17 luglio presso gli impianti dell’Orvieto Shooting Range in località Il Botto. La quattro giorni di gare vedrà la presenza di atleti da tutto il mondo e sarà preceduta dal 9 al 12 luglio dalle prove libere e dall’Assemblea generale della Fitasc / Fédération Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse in programma l’11 luglio al Palazzo del Popolo. La cerimonia inaugurale si terrà invece mercoledì 13 luglio in piazza Duomo.