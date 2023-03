Orvieto, grave incidente auto-ciclomotore sulla strada di Buonviaggio. Ferito trasportato in elisoccorso

Un grave incidente stradale si è verificato a Orvieto, lungo la statale 71, nel tratto detto di Buonviaggio in località la Torretta nella mattina di sabato 18 marzo intorno alle 11.

Secondo quanto si apprende sarebbe avvenuto, per cause ancora in corso di accertamento, uno scontro tra una autovettura e un uomo a bordo di un ciclomotore.

Sul posto sta operando la Polizia Stradale di Orvieto per gli accertamenti con l'ausilio del locale Commissariato e della Polizia locale. I sanitari del 118 presenti sul posto hanno disposto l'arrivo di una eliambulanza per soccorrere l'uomo, a quanto pare ferito gravemente.

Notizia in aggiornamento