Orvieto Gran Tour. Attivi due minibus per visitare gli angoli più nascosti e meno conosciuti della città

Emissioni zero, accessibilità, versatilità, audio e video guida - quella audio è geolocalizzata - per la valorizzazione dei tesori nascosti della città di Orvieto. E' attivo da oggi, venerdì 15 luglio, il servizio “Orvieto Gran Tour” per il trasporto turisti nel centro storico su minibus elettrici. E fino a domenica 17 luglio il servizio è gratuito per i residenti nel comune di Orvieto.

Le caratteristiche del servizio che propone ai turisti una visita del centro storico a bordo di un mezzo di trasporto per promuoverne e valorizzarne le bellezze artistiche, storiche e paesaggistiche, sono state presentate nella mattina di giovedì 14 luglio in comune nel corso di una conferenza stampa dalla sindaca e assessora al Turismo, Roberta Tardani e da Daniele Martinelli della Centro Noleggi Martinelli, l’azienda che si è aggiudicata il bando per il servizio in base al regolamento che definisce il nuovo servizio di city tour in ambito urbano, approvato lo scorso marzo dal consiglio comunale. Presenti l’assessore ai Trasporti, Gianluca Luciani e l’imprenditore Daniele Perali partner del progetto.

Il tour, che avviene a bordo di due minibus di 10 mt. di lunghezza e 1,60 di larghezza, una capienza di 15 posti, una alimentazione elettrica e una massa complessiva a pieno carico inferiore a 35 q.li., propongono al turista un tour con tre fermate ordinarie: Piazza Cahen (capolinea), San Giovenale, Piazza Duomo, a cui si aggiungono altre 3 fermate a richiesta in Piazza del Popolo, Piazza Cimicchi e Piazza della Repubblica. Tutte le sei fermate permettono frequenti sali/scendi e sono contrassegnate da una apposita segnaletica verticale. Il tempo di percorrenza è di circa 45 minuti con la possibilità di usufruire della audioguida in 5 lingue geolocalizzata realizzata da traduttori professionali e speaker di madre lingua hanno curato il servizio.

«Questo nuovo servizio – ha detto la sindaca Tardani - è pensato per offrire ai turisti una visita dello straordinario centro storico di Orvieto promuovendone e valorizzandone le bellezze artistiche, storiche e paesaggistiche a bordo di mezzi che non inquinano e non ingombrano, quindi perfettamente inseriti nell’antico contesto urbano. Attraverso questo servizio, inoltre, renderemo maggiormente accessibile la nostra città a tutte le tipologie possibili di turisti, soprattutto i soggetti con mobilità ridotta, portatori di handicap e comunque soggetti deboli o con difficoltà motoria come anziani e famiglie con bambini piccoli. Questo nuovo prodotto che consentirà di raggiungere angoli della nostra bellissima città che sono singolari e suggestivi ma che spesso restano sconosciuti perché un po’ problematici da raggiungere ma che invece meritano di essere valorizzati a partire dal meraviglioso Quartiere Medievale dove è prevista una apposita fermata del servizio».

Daniele Martinelli rappresentante della Centro Noleggi Martinelli ha ringraziato la sindaca «per aver creduto a questo prodotto adoperandosi per sciogliere tutte le problematiche per l’avvio di un servizio innovativo. Aspetto questo che non è affatto secondario. Come azienda, ci occupiamo di mobilità dal 1991 e da 10 anni abbiamo deciso di implementare la gamma di prodotti rivolti alla mobilità turistica, come i city tour, sviluppando veicoli e servizi in grado di dare un prodotto quasi ‘sartoriale’ per i nostri clienti. Il punto di forza del progetto è la ridistribuzione dei flussi turistici e delle mete canoniche di chi visita questa città. La scelta dei veicoli è stata sviluppata e ideata per avere un prodotto non invasivo rispettoso del patrimonio urbanistico e architettonico del centro storico. In un tempo di circa 45 minuti si offre un menù delle caratteristiche della città tale da suscitare nel turista curiosità ed interesse per approfondire la sua visita e quindi la sua permanenza. Al momento il sistema di audio guida e video è possibile in 5 lingue ma lo stiamo integrando per raggiungere 8 lingue. Come azienda, infine, siamo aperti alla collaborazione di tutti nell’ottica dello sviluppo del servizio».

Un contributo in tal senso è giunto dall’imprenditore Daniele Perali che ha affermato: «abbiamo iniziato a ragionarne almeno 5 anni fà quando cominciammo a pensare per Orvieto e l’hinterland a delle soluzioni che direzionassero il turista, mettendo a sua disposizione prodotti che consentissero un menù di visita della città, dal quale poi far partire ulteriori esperienze. Ci siamo soffermati sulle diverse tipologie di turista: dall’escursionista che fa gite di un giorno ai turisti con maggiori capacità di spesa attratti da una comunicazione che, oggettivamente, nell’ultimo periodo è aumentata in maniera sensibile. L’interazione con i soggetti che hanno interesse nel sistema turistico è senz’altro fondamentale. Prodotti del genere sono già diffusi ma per Orvieto questo è senza dubbio un servizio innovativo”.

Al termine della presentazione si è tenuto in piazza della Repubblica il tradizionale taglio del nastro dei due minibus elettrici che hanno effettuato la corsa inaugurale del servizio.